Erwin Verstraelen devient CDIO chez Havenbedrijf Antwerpen

Ce mois-ci, cela fait exactement six ans qu'Erwin Verstraelen occupe le poste de Chief Information Officer chez Aveve. Il y a mené à bien la transformation du département IT. A dater du 1er novembre, il délaissera cette fonction pour relever un nouveau défi chez Havenbedrijf Antwerpen. Au sein de cette dernière, Erwin Verstraelen sera responsable de tout ce qui concerne l'IT et l'innovation numérique. Il occupera en effet le double rôle de Chief Digital & Information Officer.

Verstraelen - économiste en transport de formation - deviendra chez Havenbedrijf Antwerpen membre d'un comité de direction nouvellement constitué sous la direction du CEO Jacques Vandermeiren. En tant que CDIO, son travail consistera à fusionner le support IT fragmenté en un team intégré unique, tout en se focalisant en outre clairement sur la numérisation du port d'Anvers. L'objectif est d'améliorer l'efficience et la fiabilité de la logistique dans le port, ce qui ne pourra que profiter à la capacité concurrentielle de ce dernier.

Avant qu'Erwin Verstraelen soit actif chez Aveve, il acquit de l'expérience pendant quelques années chez IBM, où il remplit notamment des missions de conseiller stratégique au niveau mondial. Avant cela encore, il fut actif chez EMD et KBC entre autres. Erwin Verstraelen est aussi président de l'organisation réseautique CIOforum, où il succéda en 2015 à Freddy Van den Wyngaert.