Elon Musk quitte OpenAI

OpenAI est une cellule de réflexion créée en 2015 par Elon Musk et Sam Altman en vue de mener des recherches sur une forme sûre d'intelligence artificielle destinée à venir en aide à l'humanité. Elle est surtout connue pour ses projets de robots qui apprennent au départ de la réalité virtuelle et pour son AI qui tente de maîtriser le jeu informatique DOTA 2.

L'organisation a été en partie créée par crainte que l'AI atteigne un tel stade de développement qu'elle puisse constituer une menace pour l'humanité. Musk lui-même lance depuis des années déjà de mises en garde à propos de l'avenir de l'AI. En 2014, il la qualifiait même 'de menace existentielle probablement la plus grande pour l'humanité'.

Il apparaît dès lors peut-être quelque peu bizarre que Musk décide à présent de quitter OpenAI. La principale raison citée, c'est que Tesla souhaite développer d'ici 2019 une AI permettant à une voiture de se déplacer de manière entièrement autonome. Voilà qui pourrait donc déboucher à terme sur un possible conflit d'intérêts. Musk croit évidemment encore et toujours dans l'objectif d'OpenAI et continuera par conséquent de la soutenir au moyen de dons et de conseils.

OpenAI a également annoncé que rien ne changera au niveau de son fonctionnement. Son objectif est encore et toujours de soutenir la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle, afin d'en développer une qui soit sûre.

La direction d'OpenAI se compose désormais de Greg Brockman, Ilya Sutskever, Holden Karnofsky et Sam Altman. La place laissée libre par Elon Musk sera bientôt occupée par quelqu'un d'autre, mais on ne sait pas par qui pour l'instant.