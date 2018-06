Démission du PDG d'Intel, après une liaison au sein de l'entreprise

"Intel a été informé récemment que M. Krzanich a eu une relation consentie par le passé avec un(e) employé(e). Une enquête en cours, menée par des conseils interne et externe, a confirmé la violation de notre politique qui proscrit les relations personnelles (au sein de l'entreprise) pour les dirigeants", explique Intel, dans un communiqué. "Etant donné qu'il est attendu que tous les employés respectent les valeurs d'Intel et adhèrent au code de conduite de l'entreprise, le conseil d'administration a accepté la démission de M. Krzanich", poursuit le texte.

En attendant la nomination de son successeur, le géant américain des microprocesseurs a promu Robert Swan, actuel directeur financier, patron par intérim avec effet immédiat. A Wall Street, le titre perdait 0,43% dans les premiers échanges.

Brian Krzanich, ingénieur de formation, a fait quasiment toute sa carrière chez Intel où il est entré en 1982 avant de gravir l'un après l'autre les échelons le menant au sommet de l'entreprise. Il a été nommé PDG le 16 mai 2013, devenant le sixième patron d'une société ayant réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 62,8 milliards de dollars pour un bénéfice net de 9,6 milliards et employant 102.700 personnes au 31 décembre 2017.

Si le groupe est en bonne santé financière, il a toutefois été secoué fin 2017 par la révélation de failles de sécurité dans ses microprocesseurs et a promis de nouvelles puces invulnérables. Intel essaie par ailleurs d'étendre ses activités dans les objets connectés, les véhicules autonomes et l'intelligence artificielle. Brian Krzanich est marié et père de deux enfants.