David Van Eynde est la 'Channel Personality 2017'

17 récompenses ont été attribuées lors des Channel Awards, le rendez-vous annuel des distributeurs et revendeurs. Microsoft a certes trusté les prix, mais Awingu, HP, Proximus, Cisco, Tech Data, Arrow, Tridis, Conxion, Coolblue et Ingram Micro ont également été récompensées.

Veerle Fonck d'Arrow peut se targuer d'être la 'Best Channel Accountmanager 2017', alors que David Van Eynde s'est vu décerner le titre de 'Channel Personality 2017'. Dans les votes en direct, il l'emporta sur Wim Vanderbergen (HP) et Patrick Steenssens (Tech Data). A 31 ans, David est la plus jeune Channel Personality jamais élue: serait-ce là un signe du rajeunissement dans le canal IT?

Aussitôt après ses études en sciences économiques appliquées (KU Leuven), David Van Eynde débuta chez Proximus en 2007. Il y assuma plusieurs fonctions jusqu'à devenir en 2014 responsable des ICT Channels. De 2014 à 2016, David fut également managing director de SpearIT: un revendeur IT local situé à Diest et filiale à part entière de Proximus. Depuis 2016, David Van Eynde est aussi 'head of enterprise indirect channels'.