Contraste Europe héberge ses services 'cloud' dans une nouvelle entreprise

The Digital Journey (TDJ) aura pour tâche d'aider les clients dans leur transformation vers des solutions Next-Gen par le truchement d'une gamme de services orientés nuage et ce, sur base de top-solutions telles Microsoft Azure, Amazon Web Services et Office 365.

Dans ce but, Contraste Europe a recruté trois informaticiens très expérimentés en informatique dans le nuage. Philippe Briat en sera le General Manager, Bertrand Dewamme sera responsable de la vente et du marketing, alors que Laurent Brouwers sera l'Operations Manager.

La création de TDJ succède au rachat d'Audaxis par Contraste Europe. Depuis lors, le groupe, dirigé par Benoît Pirotte, enregistre un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros et occupe 450 personnes. Il fournit principalement des services à de grandes entreprises dans le secteur financier, à des firmes d'utilité publique et aux pouvoirs publics. Le groupe est actif non seulement en Belgique, mais aussi au Luxembourg, en France et en Suisse.