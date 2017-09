Codit Belgique a un nouveau country manager

L'entreprise de services ICT gantoise Codit a un nouveau country manager en la personne de Serge Verborgh, qui était ces dernières années services business unit manager de la firme. Il succède au CEO Stijn Degrieck, qui se concentrera davantage sur la stratégie commerciale et opérationnelle.

Codit est spécialisée en intégrations et applications sur la plate-forme de Microsoft. Ces dernières années, la petite entreprise a fortement crû. Elle occupe à présent quelque 140 personnes dans sept pays, dont la Belgique, la France, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. C'est cette croissance et le support des activités internationales qui ont été à la base de la nouvelle fonction. "La nomination de Serge est une évolution logique dans la poursuite de l'internationalisation de notre entreprise", déclare Stijn Degrieck à ce propos. "Je suis convaincu qu'avec sa vaste connaissance et son expérience, c'est la personne qu'il faut à ce poste. Suite à sa nomination, j'aurais aussi plus de temps pour me consacrer à mes tâches et à mon rôle de CEO et à la poursuite de la croissance durable de Codit."