CIO of the Year 2015: "Il n'y a encore jamais eu de période plus passionnante qu'aujourd'hui pour travailler dans l'IT"

Cette récompense fut pour Peter Bal une reconnaissance de la transformation et de la contribution de l'IT au sein de Wabco, une entreprise spécialisée dans les systèmes de contrôle de la sécurité pour véhicules de société. "Le département IT a évolué du rôle de fournisseur plutôt traditionnel de services IT en celui de 'business partner' qui a contribué à transformer les processus tels la première ligne." Peter Bal a récemment été sollicité pour diriger une nouvelle 'business unit' chez Wabco, chargée de fournir des services numériques aux clients. "C'est là une illustration de la valeur ajoutée ou de la confiance que l'on a dans la contribution de l'IT au sein de l'entreprise", déclare-t-il.

La qualité de plus en plus importante La fonction de CIO a changé ces dernières années. Peter Bal y voit une double évolution: "L'importance de l'IT croît dans toutes les entreprises au niveau du fonctionnement quotidien de l'organisation, afin d'augmenter la productivité, etc. Pour l'IT, cela signifie que la qualité devient toujours plus importante que dans le passé. Mais qui dit qualité, dit aussi sécurité et continuité. En outre, le CIO a de plus en plus de possibilités de contribuer à la transformation de la première ligne et de générer de nouveaux modèles commerciaux et de solutions pour les clients qui, finalement, assurent les rentrées pour l'entreprise."

Le CIO doit anticiper sur la technologie qui lui arrive, et disposer de suffisamment de créativité pour pouvoir l'utiliser.

A l'avenir, le CIO pourra, au sein du département IT, contribuer sans cesse davantage au développement de nouvelles solutions basées sur l'exploitation de la technologie 'big data' et ce, tant pour un usage interne que pour les clients externes. Pour tous ces services, il convient avant tout de se baser sur le besoin, la valeur ajoutée, la pertinence, la facilité d'emploi et la consistance pour le client. "Cela exige une grande interaction et une bonne collaboration avec la clientèle."

Leadership et collaboration

Peter Bal admet que le CIO est sous pression. Tout comme dans le secteur à la consommation, la présence de l'IT a aussi énormément crû dans les entreprises. Le département IT ou le CIO ne sont plus les seuls à avoir leur mot à dire. Pour Peter Bal, il s'agit là d'une évolution intéressante car cela signifie que l'IT gagne en importance au niveau de la gestion de l'entreprise. "Il s'agit d'un beau défi à relever. Plus encore que dans le passé, le leadership s'avère nécessaire. Le CIO doit anticiper sur la technologie qui lui arrive, et disposer de suffisamment de créativité pour pouvoir l'utiliser. Cela sous-entend d'une part des opportunités, mais aussi des risques sur le plan de la sécurité. Par ailleurs, il faut une exécution, une qualité et une sécurité au top, surtout lorsqu'on propose aux clients des services basés sur l'IT. En plus d'un bagage technique, le CIO doit aussi pouvoir très bien collaborer et ce, tant en interne qu'à l'extérieur. Il n'y a encore jamais eu de période plus passionnante qu'aujourd'hui pour travailler dans l'IT", conclut Peter Bal.