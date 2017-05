Christel Plessers se voit confier une fonction IT européenne chez Mercedes-Benz

Depuis le 1er mai, l'aventure à l'étranger de Christel Plessers est terminée.

Elle a travaillé plus de cinq ans principalement au départ de Paris en qualité de CIO de la filiale française de Mercedes-Benz. Cette fonction est à présent remplacée par de nouvelles responsabilités au sein de l'organisation IT européenne du constructeur automobile. Christel Plessers prendra désormais en charge l'IT des pays d'Europe Occidentale, à l'exception de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne.

Plessers aura la tâche formelle d'implémenter un modèle collaboratif européen et d'intégrer au maximum les applications et projets locaux. Dans ce nouveau rôle, elle fera rapport à Günther Pauler, responsable de l'IT au niveau du NAFTA (la zone de libre échange comprenant le Canada, les Etats-Unis et le Mexique, ndlr) et de l'ensemble de l'Europe. La fonction de CIO en France sera désormais assumée par Stéphane Plancque.

Après avoir décroché un master en mathématiques appliquées et un MBA, Christel Plessers débuta sa carrière chez Philips à Bruxelles. En 1990, elle rejoignit Interbrew (Anhauser-Buch InBev), où elle se vit confier plusieurs fonctions de gestion IT: initialement en Belgique, puis avec des compétences ouest-européennes. En 2008, elle opta pour le groupe Daimler en tant qu'IT director/CIO pour Mercedes-Benz BeLux. En 2012, elle gagna Mercedes-Benz France, dont le siège se trouve près de Paris, où elle mit en oeuvre l'organisation IT '2.0', avant de moderniser toute l'infrastructure, de réaliser d'importants projets business applicatifs et d'entamer récemment la transformation vers le 'digital business & IT'.