Cegeka: une école du logiciel pour attirer de nouveaux profils IT

Qu'il existe une pénurie d'informaticiens, ce n'est pas Cegeka qui nous contredira. En effet, l'entreprise affiche pas moins de 160 postes vacants, dont 50 pour des développeurs de logiciels. Pour trouver les bons candidats, Cegeka ouvrira d'ailleurs en janvier 2017 une école du logiciel.

Dans un premier temps, la société espère attirer une vingtaine de participants dans sa division de développement de logiciels. Les candidats sélectionnés seront d'emblée engagés à titre définitif et bénéficieront dans le cadre de la Cegeka School d'une formation intensive de 14 semaines. Au terme de cette formation, laquelle correspond selon l'entreprise à un bachelier professionnel en informatique, les jeunes recrues seront intégrées dans plusieurs équipes de développements de logiciels et seront encadrés par des collègues expérimentés. "Il existe clairement un décalage entre l'offre des informaticiens sur le marché et les profils que nous recherchons, estime Anik Stalmans, directrice HR. Par ailleurs, il n'est pas évident pour des trentenaires ayant charge de famille par exemple de se recycler. Avec la Cegeka School, nous voulons leur offrir la chance de se réorienter et d'acquérir les compétences nécessaires."

Programmation par paire

L'un des axes prioritaires de la nouvelle formation de Cegeka porte évidemment sur le développement agile, un domaine dans lequel l'entreprise joue un rôle de pionnier en Belgique. Dans la cadre de cette méthodologie de développement, les informaticiens travaillent toujours avec des itérations de 2 semaines au maximum pour constituer ensuite un ensemble plus vaste.

L'un des principes classiques du développement agile est appelé "pair programming" où deux développeurs travaillent ensemble sur une application logicielle. De la sorte, les risques d'erreur de code et autres sont minimisés et les équipes peuvent avancer plus rapidement. "La programmation par paire repose sur le principe des 4 yeux et constitue un outil idéal pour former de nouveaux collaborateurs en les faisant collaborer étroitement avec des collègues expérimentés", poursuit Stalmans.

Équipes Complémentaires

A noter que si elle s'efforce depuis longtemps déjà à trouver les bons profils IT, Cegeka vise surtout avec sa Cegeka School à attirer des candidats d'autres secteurs. Non sans succès d'ailleurs, comme le prouvent les 300 CV déjà reçus et qui sont extrêmement variés. C'est ainsi que l'on trouve des diplômés en master en sinologie et en physique et même des professeurs d'éducation physique, sachant que les candidats ont souvent un certain bagage technique. Stalmans estime d'ailleurs qu'il s'agit là d'un atout. Mieux encore, Cegeka recherche par priorité des personnes motivées qui s'intéressent à l'informatique mais partagent aussi les valeurs propres à l'entreprise. "Les candidats ayant un diplôme de traducteur/interprète par exemple ont en général un bon bagage qui leur permet de replacer et d'appliquer les solutions IT qu'ils ont développées dans un cadre plus vaste, estime encore Stalmans. Dès lors, nous pouvons les faire évoluer vers des fonctions davantage en contact avec les clients et avec l'équipe. Avec de tels profils, nous pouvons renforcer la complémentarité au sein de nos équipes."