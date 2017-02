Caroline Van Rompuy est la nouvelle CIO d'Agfa

Caroline Van Rompuy était jusqu'à l'année passée CIO EMEA d'Axalta Coating Systems: un poste qu'elle occupa pendant quatre ans. L'une de ses importantes tâches initiales chez Axalta fut de dissocier les systèmes IT nécessaires de DuPont, le géant de la chimie qui avait donné naissance à Axalta. C'est en 2003 que Caroline Van Rompuy démarra sa longue carrière chez DuPont, où elle assuma très vite plusieurs fonctions IT dirigeantes au niveau européen.

Chez Agfa-Gevaert, Caroline Van Rompuy remplace Freddy Van den Wyngaert qui, en retrait, reste encore impliqué dans les projets stratégiques et innovants du Groupe Agfa-Gevaert. Hier soir, il a encore été largement salué lors d'un événement organisé par ADM: c'était le dernier conseil d'administration dans lequel Van den Wyngaert a siégé. Fin 2015, il avait aussi transmis le relais de la présidence de CIOforum à Erwin Verstraelen. Freddy Van den Wyngaert - en 2008 élu CIO of the Year par Data News - demeurera président de l'European CIO Association (EuroCIO).