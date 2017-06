Alain Stas va diriger Sopra Steria Benelux

Ces huit dernières années, Alain Stas fut directeur d'Orange Business Services (OBS) au Benelux, mais aussi responsable d'une partie importante de l'activité européenne d'OBS. Alain Stas peut se prévaloir en tout de plus de 20 années d'expérience chez des acteurs ICT en vue, sur le plan tant local qu'international, tels SAP, CA, BEA Systems (aujourd'hui Oracle) et Digital Equipment (aujourd'hui HP).

Chez Sopra Steria, Stas assumera la fonction de CEO pour le Benelux. Ce poste se libère du fait que l'actuel CEO Pascal Henrard accède au niveau directorial européen. Alain Stas reprendra cette fonction le 1er juillet. Il dirigera les équipes du Benelux, coordonnera la gestion générale de l'entreprise et continuera de développer les activités locales. Il fera rapport à Pierre-Yves Commanay, directeur Europe du Sopra Steria Group.

Alain Stas connaît bien le business international, possède une vaste formation et a véritablement l'esprit d'équipe dans la mesure où il aime rallier les gens et stimuler l'innovation. Durant ses loisirs, Alain Stas (53 ans) apprécie la vie en famille et la lecture. Il est aussi un skieur et un marcheur passionné. Sopra Steria occupe 40.000 personnes en tout dans plus de 20 pays et a en 2016 enregistré un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros.