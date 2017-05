AFAS Software Belgique change de direction

Robert Koelman, directeur commercial d'AFAS Software Belgique, qui, plus tôt ce mois-ci encore s'était vu attribuer le Data News HR Solutions Award for Excellence, quitte l'entreprise. Il y a été actif durant sept années et demie et souhaiterait à présent lancer sa propre société. C'est à présent une nouvelle structure directoriale qui sera mise en place.

Le directeur Machiel den Dekker garde la responsabilité de l'exploitation de l'entreprise et s'occupera désormais aussi du marketing et de la vente. En outre, on annonce l'arrivée de trois managers qui dirigeront chacun un département: Consultance, Support & Formation et Vente. La nouvelle structure sera opérationnelle le 1er juin.

Ce n'est pas la première fois qu'AFAS expérimente des structures directoriales. En décembre dernier, l'entreprise avait en effet encore engagé le duo de directeurs Machiel den Dekker et Robert Koelman. "AFAS Belgique a toujours été une organisation horizontale. Je suis responsable du volet opérationnel, comprenez le contenu de nos logiciels", explique Machiel den Dekker. "Robert était, lui, en charge du marketing et de la vente. Nous affinons à présent notre structure, afin d'améliorer encore nos services et offrir des possibilités de croissance à notre personnel. Nous n'engageons pas sciemment de personnes externes pour occuper les fonctions directoriales, mais nous donnons la chance à nos collaborateurs."

AFAS Belgique, établie à Malines, entend d'ici 2020 réaliser un chiffre d'affaires de dix millions d'euros, ce qui serait deux fois plus qu'en 2016.