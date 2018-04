ZTE: un avenir incertain, si les Etats-Unis persistent dans leurs sanctions

Cette semaine, ZTE a appris que les Etats-Unis interdisaient aux firmes américaines de lui fournir encore de la technologie et ce, durant sept ans. Cette décision a été prise après que ZTE ait reconnu avoir fait des affaires avec l'Iran, ce qui lui avait valu une amende qu'elle a payée aux Etats-Unis.

Aujourd'hui, l'entreprise réagit en déclarant que ces nouvelles sanctions sont insensées et constituent une menace pour sa pérennité. Elle envisage donc de se défendre. "Il est inacceptable que le BIS (le 'Bureau of Industry and Security', une composante du 'Commerce Department' américain, ndlr) plaide en faveur de la sanction la plus dure à l'égard de ZTE et ce, dès avant que ne soit clôturée l'enquête sur les faits", peut-on lire dans un communiqué.

La firme chinoise ajoute que des entreprises américaines seront elles aussi touchées par les mesures prises, puisqu'elles perdront ZTE en tant que partenaire.

Une source au sein du département du commerce américain déclare à l'agence de presse Reuters qu'il est improbable que la sanction prise à l'encontre de ZTE soit levée. Pour cette dernière, il existe certes une procédure d'appel, mais rien n'indique qu'elle puisse être enclenchée car dans cette affaire, il y a précédemment déjà eu un arrangement à l'amiable.