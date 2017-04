Zetes absorbée pour moitié (voire plus ultérieurement?) par Panasonic

Fin décembre, Panasonic avait racheté 50,95 pour cent des actions de Zetes. Cette reprise est à présent approuvée par l'autorité belge en charge de la concurrence. Les actions rachetées proviennent des gros actionnaires Zephyr, Cobepa, ainsi que d'actionnaires individuels comme la direction de l'entreprise.

Puisque la firme nippone possède à présent plus de moitié de Zetes, elle est aussi tenue de lancer une offre de rachat sur les autres actions. Selon Zetes, cela se fera au même montant, à savoir 54,5 euros par action.

Chez nous, Zetes est surtout connue comme fournisseur de l'eID et des passeports biométriques. L'entreprise se concentre aussi sur les scanners de codes-barres et les systèmes d'étiquetage. Elle est active dans 21 pays en Europe au Moyen-Orient et en Afrique. L'objectif est que la marque Zetes et que la direction actuelle composée d'Alain Wirtz, Jean-François Jacques et Pierre Lambert soient conservées.