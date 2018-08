Zalando bat un record personnel

En tout, quasiment 25 millions de clients ont passé commande auprès du magasin en ligne. Cela représente une hausse de 16 pour cent par rapport à la période correspondante de l'année dernière et, selon Zalando, c'est là le plus grand nombre de clients jamais enregistrés au cours d'un seul trimestre. La quantité de commandes a crû de quasiment un tiers à 29 millions, ce qui, selon Zalando, constitue aussi un record.

Du point de vue géographique, Zalando continue également de s'étendre. Le trimestre dernier, l'entreprise a ainsi ouvert des boutiques en ligne pour les marchés irlandais et tchèque, ce qui fait que l'entreprise est désormais active dans dix-sept pays.

Suite à cet afflux de clients, Zalando a enregistré au deuxième trimestre un chiffre d'affaires d'1,3 milliard d'euros, quasiment 21 pour cent en plus qu'il y a un an. En bout de course, il lui en est resté quasiment 52 millions d'euros.