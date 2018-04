YouTube supprime 8 millions de vidéos en l'espace de 3 mois

Durant le dernier trimestre de 2017, YouTube a supprimé huit millions de vidéos. Voilà ce qu'annonce l'entreprise en même temps que ses résultats trimestriels. Ces derniers mois, elle exploite davantage l'intelligence artificielle pour détecter les vidéos incongrues. Quelque 6,7 millions de vidéos supprimées ont été découvertes par ce genre de systèmes intelligents et pas par des humains. Et sur ces 6,7 millions de vidéos, trois-quarts ont été retirés, avant même que quelqu'un puisse les voir.

YouTube supprime aussi les vidéos qui incitent les gens à l'extrémisme violent, tel le djihadisme. Plus de la moitié de ces vidéos avaient été vues moins de dix fois au moment où elles ont été effacées.

Le service vidéo, une filiale de Google, entend désormais révéler chaque trimestre combien de vidéos il a supprimé. YouTube souhaite ultérieurement aussi tenir à jour le nombre de remarques vis-à-vis des vidéos qu'il a supprimées et après combien de temps le retrait a eu lieu. Les utilisateurs pourront bientôt voir ce que YouTube a fait avec les vidéos qu'ils ont rapportées. Le service vidéo réagit ainsi à la critique émise l'année dernière à propos de l'hébergement de propagande de l'IS, et de l'offre de vidéos incongrues dans sa section enfants.

YouTube possède plus d'un milliard d'utilisateurs. Ceux-ci déposent chaque minute plus de 400 heures de contenu. On ne sait pas combien de vidéos il y a en tout en ligne. (EB/ANP)