YouTube promet aux annonceurs le recours à des contrôleurs humains

Voilà ce que la plate-forme elle-même a annoncé par la voie d'un message posté sur son blog. C'est là une mesure particulièrement stricte en vue de regagner la confiance des annonceurs sur YouTube. L'année dernière, le service a dû faire face à de nombreux scandales: des musulmans radicaux ou vidéos incongrues pour les enfants jusqu'à la vidéo irrespectueuse du YouTuber Logan Paul bien connu, dans laquelle on voyait les images d'un suicidé.

Et cette dernière vidéo semble avoir été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour la plate-forme, qui a alors décidé de renoncer aux contrôles majoritairement algorithmiques utilisés jusque là. Précédemment déjà, on pensait que la plate-forme allait introduire une nouvelle catégorie extra-sûre de canaux pour les annonceurs, mais à présent, il semble qu'elle veuille surtout recourir à des contrôleurs humains dans la catégorie 'Preferred' existante. YouTube avait aussi déjà annoncé qu'elle allait supprimer des dizaines de milliers de canaux de cette catégorie, ce qui devrait donc réduire ses rentrées publicitaires. L'on s'attend à ce que les mesures prises touchent surtout les auteurs de vidéos indépendants plus modestes.