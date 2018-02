YouTube n'a pas encore remis de l'ordre dans son canal spécial enfants

Deux mois après qu'une série de vidéos de mauvais goût et carrément troublantes apparues sur le canal spécial enfants de YouTube ait causé pas mal de tumultes, YouTube n'a pas encore entièrement remis les choses en ordre. Fin de l'année dernière, le service avait été montré du doigt, après qu'il soit apparu que d'étranges vidéos générées automatiquement, ainsi que des images violentes et inquiétantes aient abouti sur le canal s'adressant aux enfants. YouTube avait alors promis une amélioration, mais quelques mois après la tempête, on constate qu'il y a encore du pain sur la planche.

C'est ainsi que le programme TV britannique Newsround a de nouveau trouvé sur YouTube Kids quelques vidéos non adaptées aux enfants, dont une expliquent comment aiguiser des couteaux et une autre mettant en scène des personnages connus dans un avion en feu.

YouTube recourt à des algorithmes pour classer les millions et millions de vidéos présentes sur ses canaux, mais lorsqu'il s'agit d'enfants, la sensibilité doit être à son comble. Deux organisations qui militent pour la sécurité des enfants, avaient en 2015 déjà émis des plaintes à propos de l'appli YouTube Kids, et ces critiques n'ont fait qu'enfler depuis lors.

La société mère Google déclare s'en occuper. Elle souhaite que YouTube demeure autant que possible une plate-forme ouverte, tout en ajoutant que les défis ne manquent pas pour y arriver: "Dès que du contenu y est déposé, il est 'live'."