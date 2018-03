Young ICT Lady of the Year: " Dès que vous avez de la crédibilité, votre voix est nettement plus forte "

Elle n'est entrée en contact avec l'ICT que lors de son premier emploi et revient de 2 ans à New York, pleine d'ambitions. " On ne peut pas tout faire, mais on peut tout apprendre. " Rien que pour cette affirmation, Laurence Schuurman mériterait le titre d'ICT Young Lady of the Year.