Xtorm présente un 'powerbank' capable de recharger les ordinateurs portables

La durée de vie d'une batterie constitue depuis des années déjà le talon d'Achille des smartphones. Les 'powerbanks' vous offrent souvent une solution, lorsque votre smartphone éprouve des difficultés à tenir le coup une journée durant. Or voici que Xtorm vient de présenter son Powerbank Infinity caractérisé par une capacité maximale de 26.800 mAh. L'entreprise néerlandaise située à Houten affirme que son 'powerbank' est capable d'assurer trois cycles de recharge d'un smartphone.

Connexion USB-C

Le Powerbank Infinity peut recharger non seulement des smartphones et tablettes, mais aussi la batterie de certains ordinateurs portables et ce, du fait qu'il possède une puissance de 45 Watts. Selon Xtorm, le 'powerbank' est capable de recharger une fois et demi un MacBook, mais l'utilisateur est cependant limité par les possibilités de connexion de l'appareil.

Le Powerbank Infinity est fourni avec un câble de recharge USB-C, qui sert de moyen de connexion pour la recharge d'un ordinateur portable. En outre, le fabricant fournit aussi un câble micro-USB avec le 'powerbank'.

Selon l'entreprise néerlandaise, le Powerbank Infinity coûtera 119 euros.