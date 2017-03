Xpenditure reprise par Sodexo

Xpenditure a été fondée, il y a six ans, par Wim Derkinderen et Boris Bogaert. Le duo avait comme objectif de remplacer pour de bon la note de frais papier. La jeune entreprise développa dans ce but un système numérique mettant fin au carrousel administratif des souches TVA papier et des fichiers Excel pour notes de frais. Les souches et tickets y sont directement scannés et automatiquement identifiés. Une appli mobile permet aux travailleurs de gérer leurs dépenses en temps réel, où qu'ils soient.

En octobre 2014, la jeune entreprise recueillit 1 million d'euros, puis encore 5,1 millions un an plus tard. Aujourd'hui, l'entreprise malinoise dispose de filiales à Amsterdam, Londres, New York et Sao Paulo. Pour progresser encore, Xpenditure avait cependant besoin d'un fonds d'investissement supplémentaire. Elle a trouvé ce qu'elle cherchait auprès de la multinationale française Sodexo. Boris Bogaert, CEO de Xpenditure, est ravi de cette collaboration: "Elle va nous permettre de devenir un acteur mondial dans ce segment du marché." Le montant du rachat n'a pas été révélé.

Sodexo s'empare aussi de l'entreprise polonaise iAlbatros, qui est spécialisée dans la réservation de voyages d'affaires. La multinationale entend ainsi permettre une expérience à la fois élargie et conviviale en matière de voyages d'affaires et de gestion des dépenses. "Il arrive régulièrement que des clients s'adressent à nous pour des solutions intégrées, afin de pouvoir rendre leur travail plus efficient et offrir de meilleures expériences à leurs collaborateurs", explique Denis Machuel, CEO de Sodexo. "Or Xpenditure et iAlbatros proposent précisément ces systèmes conviviaux et technologiquement sophistiqués pour permettre aux voyageurs d'affaires d'améliorer leurs déplacements."