Xiaomi poursuit sa route en Europe

La chinoise Xiaomi, celle-là même qui est entrée à la bourse de Hong Kong la semaine dernière, veut étendre sa présence en Europe. L'entreprise a en effet annoncé qu'elle allait commercialiser des produits en France et en Italie d'ici la fin mai. Elle n'a cependant pas encore précisé lesquels.

Xiaomi fabrique des appareils Android de qualité et bon marché. Il y a quelques années, elle avait introduit un modèles de distribution 'online only'. Entre-temps, l'entreprise conclut aussi des partenariats avec des fournisseurs locaux.

En Chine, elle se classe cinquième au niveau des ventes de smartphones après Huawei, Apple et deux autres marques relativement inconnues chez nous, à savoir Vivo et Oppo. C'est aussi la marque le plus vendue en Inde. Xiaomi se tourne maintenant clairement vers le reste du monde. L'entreprise a mis de côté 30 pour cent de ses fonds IPO récemment récoltés à des fins d'expansion internationale.

L'Europe

La firme a donc aussi des visées en Europe, qui semble devenir un marché très disputé entre différentes marques chinoises. C'est ainsi que lors de l'annonce de son nouvel appareil, le P20, Huawei a déclaré que l'Europe ferait l'objet d'intenses efforts de marketing. Ce n'est pas étonnant dans la mesure où les Etats-Unis appliquent à présent des règles visant à rejeter la marque hors de ses magasins.

En Europe, Huawei devra donc affronter l'un de ses principaux rivaux issus de son pays d'origine. Xiaomi est en effet active en Espagne depuis fin de l'année dernière. Précédemment, on avait aussi appris que l'entreprise technologique avait signé un accord avec le groupe Hutchison chinois lui aussi, à qui appartiennent notamment Kruidvat et ICI Paris XL. Via la division de commerce au détail d'Hutchison, Xiaomi pourrait introduire ses produits dans les magasins belges, néerlandais, irlandais, suédois, danois, autrichiens, italiens et britanniques.