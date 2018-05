Xiaomi envisage la plus importante entrée en bourse depuis quatre ans

Avec Xiaomi, la bourse de Hong Kong, qui a récemment assoupli ses règles en vue d'attirer davantage d'entreprises technologiques, a directement ferré un gros poisson. Le cinquième plus grand fabricant de smartphones au monde entend, d'après les rumeurs, récolter en effet au minimum 10 milliards de dollars. Il s'agirait dans ce cas de la plus importante introduction en bourse depuis 2014, lorsque le géant chinois des magasins web Alibaba avait recueilli quelque 22 milliards de dollars, la plus volumineuse IPO de l'histoire.

Lors du démarrage du processus IPO, Xiaomi a ouvert ses livres. L'année dernière, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 114,6 milliards de yuans, soit quelque 15 milliards d'euros après conversion. Sa perte nette s'est établie à quasiment 44 milliards de yuans. Au niveau exploitation, elle a cependant réalisé un gain.

La firme chinoise se distingue surtout en Inde, où elle a détrôné son concurrent Samsung en tant que principal marque de smartphones. Xiaomi entend en outre d'ici la fin de cette année faire aussi son entrée sur le marché américain du smartphone.

Xiaomi tire toutefois la plus grande partie de ses revenus des services internet tels la diffusion musicale. Le groupe réalise en outre de bonnes rentrées avec ses articles ménagers connectés à internet et avec ses gadgets, tels des purificateurs d'air et des cuiseurs de riz.

Expansion européenne

Xiaomi, qui est également active en Espagne depuis la fin de l'année dernière, envisage de s'étendre en Europe. Aujourd'hui même, l'entreprise technologique a conclu une collaboration avec le conglomérat chinois Hutchison, qui est notamment propriétaire de Kruidvat et d'ICI Paris XL. Via la division de commerce au détail d'Hutchison, Xiaomi entend aussi proposer ses produits dans les magasins en Belgique, aux Pays-Bas, en Irlande, en Suède, au Danemark, en Autriche, en Italie et en Grande-Bretagne.