Wouter Martens est le nouveau CTO d'iCapps

Wouter Martens travaille depuis six ans déjà chez iCapps et y a assumé diverses fonctions. Il y débuta sa carrière comme développeur iOS, avant de devenir analyste fonctionnel et product owner de CityLife notamment. Finalement il y fut nommé business unit manager de l'équipe web.

Cette dernière fonction, il l'échange à présent contre celle de CTO. Martens proposera désormais un support de coordination aux différents teams de l'entreprise. De plus, il sera chargé de suivre tous les développements technologiques dans le secteur et d'élaborer sur cette base une feuille de route pour l'entreprise. 'J'assumerai un rôle horizontal vis-à-vis de l'organisation, où les différentes équipes de développeurs seront pour moi des espèces de clients internes. Je me focaliserai dans un premier temps sur le maintien de la qualité de nos projets', déclare Martens.

Au poste de CTO, il succède à Olivier Dupont, qui se concentrera désormais sur les relations humaines. Selon Dupont, la nomination de Martens est un choix logique: 'Wouter possède de l'expérience sur tous les fronts au sein de notre entreprise et grâce à son bagage technique, il représentera une importante valeur ajoutée pour les différentes équipes.'