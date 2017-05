Windows XP fait l'objet d'un outil de décryptage expérimental pour Wannacry

Le développeur français Adrien Guinet de Quarkslab a mis au point un outil susceptible de libérer dans certains cas du virus Wannacry les PC tournant sur Windows XP. L'outil permet en quelque sorte de retrouver dans la mémoire les nombres premiers exploités par Wannacry pour son opération de cryptage. Il en résulte que l'ensemble du cryptage peut ainsi être annulé. Dans les versions plus récentes de Windows, la mémoire est cependant vidée, et les clés ne peuvent donc plus être retrouvées.

L'outil de Guinet n'est cependant pas la panacée car son auteur en personne fait observer qu'il ne fonctionnera pas sur tous les ordinateurs tournant sur XP. L'outil ne fonctionnera pas non plus chez les utilisateurs qui ont déjà redémarré leur PC après l'infection virale.