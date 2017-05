Windows 10 S: la réponse de Microsoft à Chrome OS

L'entreprise semble ainsi vouloir directement concurrencer Chrome OS de Google. Ce système d'exploitation n'a pas non plus de fortes exigences sur le plan du matériel, ce qui fait qu'il peut également tourner sur des ordinateurs d'entrée de gamme. C'est là une réaction aux budgets informatiques souvent limités des écoles américaines. Selon Microsoft, lors de son installation, Windows 10 S serait prêt à l'utilisation dans les 15 secondes qui suivent grâce à une clé USB spéciale. Voilà qui devrait permettre aux départements ICT des écoles de préparer plus facilement tout le travail. Les ordinateurs à partir de 189 dollars devraient pouvoir fonctionner avec 10 S.

L'une des différences les plus étonnantes avec les autres versions de Windows 10, c'est que le nouveau système d'exploitation n'accepte que les applis du Windows Store. Microsoft affirme que cela ne fera que rendre l'expérience plus sûre et plus conviviale. Il sera cependant aussi possible d'installer d'autres navigateurs via le Store, mais le navigateur par défaut ne pourra pas être modifié. Edge restera donc ouvert, si vous cliquez par exemple sur un lien dans un courriel. Le moteur de recherche par défaut Bing ne pourra pas non plus être mis à niveau vers un moteur alternatif tel Google.

La nouvelle version de Windows fait fortement penser à Windows RT, qui avait été lancé en 2012. Cette version mobile n'offrait d'autre choix à l'utilisateur que le Windows Store pour des applications supplémentaires. Cela était dû cependant aux processeurs ARM équipant les appareils ciblés par Windows RT.