'Wikipedia doit se féminiser davantage'

Il semble plutôt malaisé de faire collaborer des femmes à l'encyclopédie en ligne Wikipedia. Wikipedia contient énormément d'informations sur des sujets comme la technique, le sport, la science en général, mais aussi la science fiction. "Mais ce qui manque, ce sont des informations sur des domaines que les femmes trouvent importants par tradition", peut-on lire sur un communiqué de presse de Wikimedia Nederland. Une raison possible, c'est qu'à peine 12 pour cent des collaborateurs à Wikipedia s'identifient en tant que femmes, comme il ressort d'une enquête effectuée en 2015.

A l'approche de la Journée Internationale de la Femme du 8 mars, des bénévoles de Wikipedia invitent donc à accorder plus d'attention à la gent féminine. L'objectif du projet Gendergap est de disposer de davantage d'articles sur les femmes dans Wikipedia, mais aussi d'avoir plus de rédactrices. Des rencontres sont certes prévues - comme ce 8 mars l'atelier Art+Feminism à Bruxelles -, mais des collaboratrices tant débutantes qu'expérimentées à Wikipedia peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice.

Depuis 2015, un groupe de collaboratrices (principalement) est actif en vue de résorber le retard pris par les femmes sur Wikipedia. Le groupe de travail consacre beaucoup d'attention en ligne à l'accompagnement de nouvelles collaboratrices. En outre, il signale aussi des lacunes au niveau du contenu sur Wikipedia et les soumettent au contrôle des collaborateurs à Wikipedia et d'institutions de la connaissance. En 2016, le groupe de travail a organisé également un week-end de rédaction consacré à la Journée Internationale de la Femme.

