Wifi.Brussels prévoit désormais 120 hotspots gratuits

Le réseau wifi gratuit pour Bruxelles a été lancé l'année dernière dans le cadre de Smart City Brussels, un projet de Bianca Debaets, la Secrétaire d'État à la Transition numérique. Un premier bilan indique qu'il compte plus de 320 000 utilisateurs et plus de 120 hotspots. La place Simonis et le parc Élisabeth se sont récemment ajoutés à la liste. De plus, les stations de métro bruxelloises devraient rapidement être munies du wifi gratuit. Vous trouverez une liste complète des points d'accès sur www.wifi.brussels.

Wifi.Brussels partage aussi le top 3 des hotspots les plus populaires. En première position, on retrouve la place Flagey, avec 40 000 utilisateurs par mois. Viennent ensuite la place Rogier (24 000 utilisateurs par mois) et la place Royale (22 000 utilisateurs par mois).