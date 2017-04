WhatsApp prépare les paiements mobiles en Inde

WhatsApp a actuellement des places vacantes pour du personnel connaissant l'Unified Payments Interface (UPI) indienne et toute autre technologie de paiement mobile, fait observer l'agence Reuters. Le site indien The Ken cite également des sources affirmant que WhatsApp entend déployer le service dans les six prochains mois.

Pour l'appli de chat qui est la propriété de Facebook depuis quelques mois, l'Inde est son plus vaste marché avec quelque 200 millions d'utilisateurs. Il convient d'y ajouter que le premier ministre indien Narenda Modi a interdit subitement en novembre dernier l'utilisation des très grands billets de banque, ce qui a entraîné une hausse des transactions numériques.

En lançant les paiements mobiles en Inde, WhatsApp y deviendra un concurrent de Tencent qui, avec WeChat Pay, propose également la possibilité aux utilisateurs de se verser mutuellement de l'argent. La suédoise Truecaller l'envisage du reste aussi. Le modèle commercial réside souvent dans les coûts des transactions qui, sur base des 200 millions d'utilisateurs (dans le cas de WhatsApp), peuvent générer rapidement une source de rentrées supplémentaire.

Chez nous, les paiements mobiles ne se déploient que lentement, mais dans des pays comme la Chine, des outils tels WeChat Pay sont déjà entrés dans les moeurs. Dans un état comme le Kenya, une grande partie de l'économie tourne même sur l'outil de paiements M-pesa, permettant aussi aux utilisateurs de virer de l'argent avec un simple GSM.