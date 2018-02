WhatsApp possède de nouveau plus d'utilisateurs actifs que Messenger

Des chiffres publiés par Facebook, il ressort que le service de messagerie WhatsApp possède au niveau mondial davantage d'utilisateurs actifs que Messenger. WhatsApp a clôturé 2017 sur 1,5 milliard d'utilisateurs mensuels actifs contre 1,3 milliard pour Messenger. Facebook même demeure avec ses 2,13 milliards d'utilisateurs actifs de loin le plus populaire.

Le duel

Ce n'est pas la première fois que les services de messagerie de Facebook se dépassent l'un l'autre quant au nombre d'utilisateurs mensuels actifs. Jusqu'au début 2016, WhatsApp était toujours le service le plus utilisé des deux, mais début 2017, les choses ont changé, lorsque Messenger posséda pour la première fois 200 millions d'utilisateurs mensuels actifs de plus que WhatsApp. En cours d'année, cette différence diminua peu à peu. A présent, il apparaît que WhatsApp a clôturé 2017 avec à son tour 200 millions d'utilisateurs actifs en plus que Messenger.

Le site de socialisation Instagram, également une marque de Facebook, progresse encore et toujours en nombre d'utilisateurs. Avec ses 800 millions d'utilisateurs mensuels actifs, il est cependant encore loin des autres.

Par ailleurs, Twitter doit se contenter de moins encore, comme il ressort des chiffres publiés par Statista. Le site web à l'oiseau bleu possédait en effet 330 millions d'utilisateurs mensuels actifs fin de l'année dernière.