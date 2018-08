WhatsApp permet les appels vidéo à quatre

On peut depuis assez longtemps déjà effectuer des appels vocaux ou vidéo dans WhatsApp, mais désormais, ce sera aussi possible à plusieurs. Dans iOS et Android, vous pourrez dorénavant impliquer jusqu'à deux autres personnes dans une communication en cours. C'est rendu possible par l'ajout de contacts supplémentaires en haut à droite.

Selon WhatsApp, les appels de groupe seront cryptés de bout en bout et conçus pour fonctionner dans diverses conditions réseautiques au niveau mondial. Aujourd'hui, on recense déjà plus de deux milliards de minutes d'appel par jour via l'appli.