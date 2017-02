WhatsApp active le double contrôle

Le double contrôle ajoute une couche de sécurisation au mot de passe. C'est ainsi que quelqu'un qui connaît votre mot de passe, ne peut quand même pas pénétrer dans votre appli Whatsapp.

Pour profiter de cette fonction, les utilisateurs doivent saisir un code à six chiffres personnel, lorsqu'ils vérifient leur numéro de téléphone, afin d'avoir de nouveau accès à leur ancien compte et à leurs backups. La vérification d'un numéro de téléphone intervient par exemple quand on utilise un nouveau téléphone. Si le code personnel n'est pas saisi sur le nouveau téléphone, l'ancien compte WhatsApp n'est pas accessible sept jours durant.

Pour vous aider à vous souvenir du code, WhatsApp vous demande assez régulièrement de l'introduire. Il est aussi possible de paramétrer une adresse e-mail où un code de réinitialisation peut être envoyé, au cas où vous ne connaîtriez quand même plus votre code personnel.

WhatsApp a testé la nouvelle fonction de sécurisation il y a quelque temps déjà. Le double contrôle était en novembre dernier intégré aux versions bêta.