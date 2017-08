Western Digital s'empare du spécialiste du stockage flash Tegile Systems

Chez Tegile, la technologie permet d'étendre la configuration all-flash au moyen de disques si une capacité supplémentaire s'avère nécessaire. Grâce à cette approche hybride, les revendeurs ne doivent plus être certifiés que pour un seul système. Tegile offre en outre la déduplication et la compression sur flash et disque. Elle supporte les principaux protocoles tels Fibre Channel, iSCSI, CIFS et NFS. Récemment, de nouveaux 'arrays' ont été lancés intégrant la technologie all-flash NVMe (Non-Volatile Memory express) ultraperformante.

Stockage flash

Le spécialiste du stockage all-flash et flash hybride Tegile avait précédemment fait l'objet d'une injection de capital de 33 millions de dollars. Une nouvelle phase d'investissement a été dirigée par Western Digital. Tegile exploite de la technologie Western Digital comme des SSD et cartes de contrôle, mais aussi des SSD et cartes de SanDisk.

Tegile est dirigée par le CEO Rohit Kshetrapal. L'entreprise s'intéresse à Nimble Storage appartenant à présent à HPE.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.