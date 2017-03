Waze et Spotify unissent leurs efforts

Spotify et Waze annoncent une mise à jour permettant de sélectionner une nouvelle chanson ou 'playlist' à partir de l'appli Waze. A l'inverse, vous pourrez naviguer vers votre destination au départ de l'appli Spotify.

En proposant la double fonctionnalité à partir d'une seule et même appli, les entreprises misent sur la sécurité routière. C'est pourquoi il ne sera plus possible de passer d'une appli à l'autre que si la voiture est à l'arrêt. La principale raison de cette décision, c'est sans doute d'intéresser un nouveau public.

Waze annonce que les mises à jour seront déployées dans les prochaines semaines pour les utilisateurs Android. Pour iOS, aucune mise à jour n'est provisoirement prévue.