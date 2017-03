Watson habite et travaille à l'avenue Louise

La robotique et l'intelligence artificielle sont des concepts plus proches que ce que beaucoup pensent. Et nous parlons ici à la fois en temps et en distance. C'est ainsi qu'à l'avenue Louise à Bruxelles se trouve le Business Lab du prestataire de services IT Sopra Steria. L'une des principales technologies testées dans ce labo - en collaboration avec des clients (potentiels) - est la robotique, et plus spécifiquement l'interface humaine pour de tels robots sophistiqués.

L'un de ces robots, Lucie Pepper, a par exemple reçu comme test de Turing la mesure d'un profil de média social. Et quel fut le résultat? Le robot s'est finalement vu proposer une offre d'emploi via LinkedIn. Voilà qui prouve que les choses évoluent fortement dans la robotique et l'intelligence artificielle. D'ici 2019 d'ailleurs, IDC estime que quelque 40 % de l'ensemble des projets de transformation numérique - et même 100 % au niveau des initiatives en Internet des objets (IoT) - seront supportés et commandés par une fonctionnalité IA. Quant au cabinet Gartner, il considère que d'ici cette même année 2019, les 'services de plate-forme d'intelligence artificielle' cannibaliseront 30 % déjà des revenus traditionnels des leaders du marché IT. Tant IDC que Gartner s'attendent prochainement à une guerre des plates-formes IA comparable à celle qu'ont connue les navigateurs, les systèmes d'exploitation et l'écosystème mobile.

Intégration de l'IA

"Clairement, l'IA est la prochaine vague majeure en IT, considère Alexandre Goeffers, directeur de la division consultance de Sopra Steria et responsable de son Business Lab. Même s'il faut d'emblée ajouter que nous faisons de l'IA depuis 20 ans déjà. La différence avec le passé, c'est que nous ne sommes plus limités par le matériel, que les coûts ont baissé et que des perspectives immenses s'ouvrent dès lors à nous."

Pepper est relié, via un micro-service Python, au framework développé par Sopra Steria. Les dialogues proprement dits sont stockés dans ElasticSearch avec une connexion vers la plate-forme IA Watson d'IBM. Sopra Steria est d'ailleurs la première en Europe à pouvoir revendre Watson et l'utiliser dans des projets commerciaux. "Mais nous ne travaillons bien sûr pas uniquement avec Watson, remarque Goeffers. Nous nous positionnons comme intégrateur en IA en offrant aux entreprises notre framework d'intégration." Concrètement, Sopra Steria a notamment développé un connecteur Watson pour SAP et ABAP ainsi que pour Microsoft. Au niveau de l'automation de processus robot, un partenariat a été noué avec Blue Prism, tandis que pour les robots humanoïdes, l'entreprise fait appel à Softbank Robotics. "Nous développons à chaque fois un cas concret sans quoi un tel robot ne reste au final qu'un PC sur roulettes", sourit Goeffers.

Co-création

Dans le labo, quelque 7 collaborateurs sont spécialisés dans 4 domaines: intelligence artificielle, robotique, big data et sécurité. Le but est de construire des concepts et d'acquérir l'expérience et le savoir-faire nécessaires. "Les robots autonomes sont l'application ultime de l'IA, mais nous croyons qu'entre-temps, de très nombreuses autres applications verront le jour, poursuit Goeffers. Les robots pourront aider et assister les gens tout aussi bien que le font aujourd'hui des personnes, à mesure que des capacités d'auto-apprentissage et la vitesse d'analyse et de traitement de l'information augmenteront."

L'une des spécificités majeures de ce labo est la co-création prônée par Sopra Steria: engager autant que possible et le plus vite possible le dialogue avec le client afin que les développements du labo répondent au maximum aux besoins du client. En intégrant éventuellement du personnel du client dans le labo et inversement puisqu'un membre du labo peut renforcer l'équipe du client.