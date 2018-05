Vous trouverez dorénavant vos données de santé sur un portail gouvernemental

Masanté, telle est l'appellation du nouveau portail public en ligne, qui a été présenté aujourd'hui même. Ce portail est conçu pour offrir une vue d'ensemble de toutes vos données de santé: médicales, mais aussi administratives. "Les citoyens et les patients ne veulent plus seulement recevoir des soins, mais aussi les co-déterminer. Cet instrument les y aidera", indique le ministre de la santé Maggie De Block.

Aujourd'hui déjà, il existe plusieurs plates-formes qui mettent numériquement des données à disposition du patient, mais nombre de citoyens ne trouvent que malaisément la voie les menant vers ces plates-formes contenant par exemple des données médicales, des renseignements médico-administratifs ou des infos sur des déclarations d'intention. Au départ de Masanté, le citoyen pourra cliquer vers toutes les plates-formes proposant des données de santé le concernant. Un personal health viewer pour chaque citoyen en quelque sorte, où vous pourrez vous enregistrer avec votre eID ou via l'appli Itsme.

Masanté semble temporairement encore assez rudimentaire toutefois: le portail est toujours en plein développement. Il vous permet par exemple quand même de consulter le résumé de votre dossier de dentisterie et des données hospitalières. Mais l'offre sera progressivement étendue au cours des prochains mois. D'une part, les plates-formes doivent être techniquement prêtes à se connecter à Masanté, mais d'autre part, il convient aussi de fixer d'abord les règles nécessaires en matière de partage de données. De plus, les prestataires de soins doivent également et évidemment tenir numériquement à jour les données, alors que vous, en tant que patient, vous devrez avoir donné votre autorisation pour l'échange électronique de ces données.

Pour le développement du portail, le SPF Santé publique collabore avec les associations de coordination respectives des patients (Vlaams Patiëntenplatform, La Ligue des Usagers des Services de Santé, Patienten Rat & Treff) et avec les diverses plates-formes qui mettent numériquement les données à la disposition du patient.