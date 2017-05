Vous pouvez à présent paramétrer votre propre voix sur Waze

En recourant à l'enregistreur vocal Waze, vous pourrez faire prononcer les commandes GPS par votre propre voix (ou celle de votre partenaire). Il vous suffit dans ce but d'aller dans les paramètres de l'appli jusqu'à 'Son et Voix' et de prononcer une cinquantaine de petites phrases, allant de 'prenez la première sortie' jusqu'à 'vous êtes arrivé'. Les commandes non prononcées continueront d'être débitées par la voix habituelle de l'appli. Waze insiste auprès de ses utilisateurs pour qu'ils parlent très clairement. Les enregistrements effectués ne peuvent provisoirement pas être partagés avec d'autres utilisateurs.