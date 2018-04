Vous pourrez désormais surveiller votre animal de compagnie à bord d'un avion

L'éditeur de logiciels Unisys présente une nouvelle appli de surveillance qui mesure le bien-être des animaux de compagnie qui voyagent en cage dans la soute d'un avion. 'Digi-Pet', comme on l'appelle, permet donc aux propriétaires de visionner des images live de leur animal via internet sur leur tablette ou smartphone. Grâce au micro de leur appareil et aux haut-parleurs dans la cage, ils peuvent également communiquer directement.

"Les gens tiennent très fort à leur animal de compagnie, à tel point que cela peut devenir pour eux une expérience stressante de devoir voyager séparément à bord d'un avion", déclare Venkatesh Pazhvanur, Senior Industry Director of Freight Solutions chez Unisys. "Les animaux de grande taille doivent toujours voyager dans la soute à bagages, qu'ils soient accompagnés ou pas. L'Unisys Digi-Pet exploite des capteurs IoT pour informer les propriétaires de l'état de leur animal."

Contrôle des paramètres

Grâce aux capteurs installés dans la cage de l'animal, l'appli peut en temps réel afficher des données sur la température, la quantité d'oxygène, les vibrations et la luminosité ambiante notamment. Si un paramètre dépasse les valeurs tolérées, tant le propriétaire que le personnel de bord sont immédiatement prévenus.

Cette nouvelle appli fait partie d'un ensemble de logiciels logistiques que certaines compagnies aériennes peuvent utiliser. Selon Unisys, le service peut également être exploité pour des applications de plus grande ampleur comme le transport de chevaux ou d'oeufs fécondés devant impérativement demeurer dans un environnement contrôlé.