Votez maintenant et élisez l'ICT Woman et la Young ICT Lady of the Year

Qui succèdera à Annemie Depuydt (KU Leuven, ICT Woman of the Year 2016) et à Ursula L.J. Dongmo (ING, Young ICT Lady of the Year 2016)? Vous pouvez vous aussi le déterminer. La rédaction de Data News a sélectionné 5 personnalités ICT et 10 Young ICT Ladies et vous fera connaître cette semaine encore cette liste. Sur www.shegoesict.be, nous vous présenterons toutes ces femmes. Vous pourrez alors émettre votre vote dans les deux catégories. N'attendez pas trop car nous clôturerons les votes le 5 février. Ensuite, ce sera le jury professionnel qui désignera les lauréates.

Vous voulez être de la partie? Ces lauréates, nous vous les ferons connaître lors de l'événement Data News She Goes ICT qui aura lieu le 9 mars à ADAM Bruxelles. Le programme détaillé et toutes les infos se trouvent sur www.shegoesict.be, où vous pouvez aussi vous inscrire à l'événement.