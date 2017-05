Volvo et Audi veulent intégrer Android dans leurs voitures

Les constructeurs automobiles utiliseront le système d'exploitation Android dans leurs futurs modèles. Précédemment, Google proposait quelque chose du genre avec Android Auto. Il était ainsi possible de brancher votre appareil Android sur l'écran de votre voiture pour commander toutes sortes d'applis et de fonctions. Dorénavant, le système d'exploitation utilisé dans les Volvo et les Audi sera exclusivement Android, et vous ne devrez plus forcément y connecter votre smartphone.

Grâce au système d'info-divertissement intégré, il sera possible de commander l'airco, le toit ouvrant ou les vitres par exemple. Même si vous oubliez votre smartphone, vous pourrez encore et toujours utiliser des fonctions telles Google Maps ou Spotify.

"La plate-forme et les services de Google amélioreront l'expérience d'utilisation en ajoutant davantage de possibilités personnalisées, alors qu'Android offrira plus de flexibilité du point de vue développement", indique Volvo dans un communiqué. Selon le constructeur automobile, la nouvelle plate-forme Android sera introduite dans les deux années à venir dans ses voitures.