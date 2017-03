Volkswagen va investir des milliards dans la voiture autonome

Le plus important constructeur automobile européen promet d'investir des milliards d'euros dans les voitures électriques et autonomes. D'ici 2025, il entend lancer trente modèles électriques et engager toute une série de spécialistes supplémentaires. Voilà ce que vient d'annoncer son CEO Matthias Mueller lors du salon de l'auto de Genève.

Dans le cadre de cette annonce, le CEO a évoqué le nouveau concept car baptisé Sedric, appelé à devenir ce qu'on appelle en jargon un véhicule de niveau 5, à savoir un niveau où la voiture peut rouler entièrement sans l'intervention d'un conducteur.

Volkswagen reste cependant vague à propos des détails de son programme. Le constructeur n'a ni précisé exactement combien il investira ni quand les premiers véhicules électriques ou (semi-)autonomes allaient sortir. Sur ce plan, le concept car représente en outre plutôt une chimère qu'une voiture qui roulera véritablement dans un proche avenir.

Le constructeur automobile allemand entend redorer son blason avec ses projets électriques, après avoir ces dernières années manipulé intensivement les mesures d'émissions de ses moteurs diesel. Ceux-ci se sont finalement avérés nettement plus polluants que ce qui était indiqué officiellement, mais le logiciel embarqué limitait les valeurs d'émission des moteurs lors des tests de mesurage.

On ne sait pas si Volkswagen fera de nouveau appel aux développeurs qui avaient à l'époque collaboré à ce logiciel de bidouillage, pour concevoir cette fois du software pour la voiture autonome.