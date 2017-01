Voici l'assistant virtuel de Lenovo

Lenovo - actuellement le plus important fabricant de PC au monde - fait son entrée sur le marché naissant des haut-parleurs intelligents. L'entreprise vient en effet de dévoiler son Smart Assistant: un haut-parleur cylindrique incorporant l'assistant virtuel Alexa d'Amazon. Extérieurement, le Smart Assistant fait du reste immédiatement penser à Amazon: l'appareil a plus ou moins le même look que l'Amazon Echo. Sa commande est similaire également. Par la voix, l'utilisateur demande à Alexa de lui reproduire une autre chanson ou de lui donner les dernières informations. Avec le Smart Assistant, Lenovo va aussi concurrencer Google qui, avec Google Home, propose un haut-parleur intelligent du même genre.

Lenovo entend se distinguer en misant sur la qualité des micros (son haut-parleur en intègre huit contre sept pour l'Amazon Echo, ndlr) et du son. Des premiers tests effectués, c'est en effet surtout la qualité sonore limitée qui représente un problème tant chez l'Amazon Echo que chez le Google Home. Le Lenovo Smart Assistant se déclinera aussi en une version Harman Kardon séparée qui devrait garantir une meilleure qualité sonore.

L'appareil devrait être disponible à partir du mois de mai aux Etats-Unis. Le modèle Harman Kardon coûtera 'par hasard' exactement le même prix (180 dollars) que l'Amazon Echo. Quant à la version ordinaire, elle reviendra à 130 dollars. Rien n'a filtré à propos de savoir si et quand le haut-parleur débarquera en Belgique. Il en va du reste de même pour l'Amazon Echo et le Google Home. La langue néerlandaise n'est pas attendue non plus à court terme. Lors du salon CES qui se tiendra la semaine prochaine, on devrait en savoir plus sur les assistants ou appareils intelligents basés sur les Alexa Voice Services d'Amazon.