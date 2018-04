Voici comment Google entend doubler le nombre d'auditeurs de podcasts

Alors que les utilisateurs d'Apple disposent d'iTunes depuis 2012 déjà, les utilisateurs d'Android devaient jusqu'à présent installer des applis externes, s'ils voulaient écouter un podcast. Selon Zack Reneau-Wedeen, podcast-manager chez Google, le propriétaire d'un iPhone écoute à présent en moyenne dix fois plus de podcasts que l'utilisateur d'un smartphone Android. Il souhaite changer les choses en orientant Android davantage vers les podcasts. "Notre mission consiste à doubler d'ici quelques années les personnes qui écoutent les podcasts", explique-t-il à Pacific Content.

Un aspect au moins de cette stratégie est déjà visible: tout comme le texte, les images et les vidéos, les podcasts auront maintenant une place proéminente dans les résultats de recherche de Google. Tout utilisateur d'un appareil Android souhaitant écouter un podcast spécifique, se verra désormais proposer une liste des récentes émissions, la possibilité de les reproduire, de s'y abonner et de les ajouter sous forme de raccourci.

Il ne faut pas installer d'appli séparée dans ce but - le raccourci vers la page web apparaît automatiquement parmi vos applis. Cette 'homebase' personnalisée affiche tous les podcasts sur lesquels vous vous êtes inscrit. Comme pour toutes les autres applis podcast de qualité, il vous est possible de télécharger des émissions et de les écouter hors ligne, d'adapter la vitesse et de revenir à des programmes que vous n'aviez pas encore complètement écoutés. Vous recevrez aussi des recommandations personnalisées pour d'autres podcasts qui pourraient vous intéresser.

Si vous disposez d'un Google Home (ou de n'importe quel appareil avec Google Assistant), il vous est possible d'appeler votre podcast favori au moyen d'une commande vocale. Tout est alors synchronisé entre différents appareils. Si vous stoppez au beau milieu d'un podcast sur votre Google Home et que vous voulez par la suite poursuivre votre écoute sur votre smartphone, celui-ci reprendra là où vous en étiez resté.

A présent que le marché des podcasts devient de plus en plus mature, et que les annonceurs y injectent davantage d'argent, Google distingue clairement une opportunité dans le grand nombre d'utilisateurs d'Android, qui n'écoutent pas encore les podcasts. Via les résultats de recherche et un écosystème convivial, Google entend les y inciter. L'entreprise pourrait donner davantage d'explications à ce propos lors de sa conférence des développeurs Google I/O, début mai.