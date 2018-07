Voici comment accélérer YouTube sur Firefox et Edge

Il est étonnant que quelqu'un travaillant chez Mozilla, l'entreprise à l'initiative du navigateur Firefox, affirme que ce dernier est plus lent que Chrome. Cela n'empêche pas Chris Peterson, technical program manager chez Mozilla, de l'évoquer dans un tweet: "La refonte Polymer de YouTube repose sur l'API Shadow DOM v0 qui n'est plus utilisée que par Chrome."

YouTube page load is 5x slower in Firefox and Edge than in Chrome because YouTube's Polymer redesign relies on the deprecated Shadow DOM v0 API only implemented in Chrome. You can restore YouTube's faster pre-Polymer design with this Firefox extension: https://t.co/F5uEn3iMLR — Chris Peterson (@cpeterso) July 24, 2018

YouTube serves a Shadow DOM polyfill to Firefox and Edge that is, unsurprisingly, slower than Chrome's native implementation. On my laptop, initial page load takes 5 seconds with the polyfill vs 1 without. Subsequent page navigation perf is comparable. — Chris Peterson (@cpeterso) July 24, 2018

To fix YouTube on Edge, you can install the Tampermonkey extension for Edge and this "YouTube Restore Classic" user script:https://t.co/Hf5Pn3Bnx3https://t.co/tccF4fVh9K — Chris Peterson (@cpeterso) July 25, 2018

Autrement dit: la refonte de YouTube d'il y a un an se base sur une technologie qui n'est plus courante, mais qui est encore utilisée dans Chrome.

Selon Peterson, il en résulte que le chargement d'une page sur YouTube s'effectue cinq fois plus lentement sur les autres navigateurs. Il apporte cependant la nuance, selon laquelle l'écart exact peut différer d'un PC à l'autre et d'une connexion internet à l'autre.

Et de prodiguer quelques conseils: 'Sur Edge, le navigateur de Microsoft, on peut ajouter l'extension Tampermonkey et y installer le script YouTube Restore Classic.' Pour Firefox, il conseille d'ajouter YouTube-Classic. Ces modules permettent d'en revenir à l'ancienne formule de YouTube, qui fonctionnerait plus rapidement.

Reste à savoir évidemment pourquoi Google, la société-mère de YouTube, a opté pour une technologie qui n'est plus supportée par deux des trois navigateurs les plus populaires. L'entreprise pourrait argumenter qu'elle est libre de choisir, mais de méchantes langues prétendent aussi que cette technologie constitue un moyen pratique pour Google d'attirer les utilisateurs vers Chrome. Pour sa part, Google ne fournit aucune explication à ce propos dans le magazine Fortune.