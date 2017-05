Voici ce qu'on peut bientôt attendre de Windows 10

La Windows 10 Fall Creators Update sortira en automne et capitalisera sur la première Creators Update lancée en avril. Les nouvelles fonctions misent fortement sur une seule et même expérience sur différents appareils.

Microsoft Graph

Cette fonction combinera vos contacts, appareils et leurs connexions mutuelles et devrait surtout veiller à une transition impeccable entre Windows, iOS et Android. C'est ainsi que vous pourrez traiter des documents d'un appareil à l'autre ou aller de l'avant avec des sites web et des applis que vous aviez interrompus sur un autre appareil. La fonction sera disponible tant pour les consommateurs que pour les utilisateurs professionnels.

Une autre fonction pratique, c'est l'utilisation du presse-papiers (copier/coller) sur plusieurs appareils.

Ligne du temps

Timeline vous permettra de visualiser via Task View (alt + tab) quelles applications vous avez récemment utilisées et à quel moment. Le but est que vous puissiez poursuivre à partir de là où vous en étiez resté la dernière fois. Supposons que vous deviez par exemple soudainement vous absenter un mardi, vous pourrez le vendredi qui suit, en revenir à la dernière situation de l'appli utilisée.

OneDrive

Avec OneDrive Files on Demand, il vous sera possible de visionner les fichiers dans OneDrive, sans devoir les télécharger. Actuellement, cela n'est possible que si le dossier en question est également synchronisé. OneDrive pour iOS et Android disposera aussi de ce support.

Mixed reality

Tant Acer que HP ont annoncé des casques de réalité mixte qui devraient être disponibles d'ici l'été aux Etats-Unis. Les prix de ces appareils débutent à 299 dollars chez Acer et à 329 dollars chez HP. Acer propose aussi des contrôleurs de mouvements en vue de coordonner vos gestes. Ce qui est étonnant, c'est que contrairement au HTC Vive, vous n'aurez pas besoin de capteurs externes dans votre pièce. Microsoft tient ainsi une promesse précédente selon laquelle quelques éminents partenaires hardware lanceraient cette année encore sur le marché des casques VR et AR abordables pour Windows.

Fluent Design System

Avec la prochaine mise à jour, Windows 10 fera aussi l'objet d'un nouveau design. Ce dernier suivra dans les grandes lignes l'environnement Windows 10 existant, mais il sera complété par quelques améliorations visuelles. Fluent Design System était jusqu'à présent connu sous l'appellation Project Neon. Il sera progressivement déployé, y compris vers les applis Windows pour Android et iOS.

Enfin, il sera dans un proche avenir possible de placer des notes avec les fonctions ink (dessin au stylet) sur des pdf et de fixer des contacts sur la barre des tâches. iTunes débarquera aussi dans le Windows Store et ce, même si l'appli était évidemment déjà disponible pour les PC Windows.

Le discours thématique complet avec les annonces peut être visionné ici.