Vodafone va tester un système de suivi des drones

La popularité des drones utilisés à des fins de hobby a connu une forte croissance ces dernières années, mais le fait est que l'utilisation de ces gadgets n'est pas sans danger. Les organisations aériennes se plaignent de drones qui se rapprochent parfois très (trop?) près des aéroports et des avions traditionnels, ce qui pourrait provoquer un jour une catastrophe. Nombre de ces petits avions sans équipage sont en outre trop petits que pour être visibles sur le radar.

Le nouveau système permet aux pilotes de drone et aux autorités de suivre en permanence ces engins sans équipage. De plus, Vodafone teste une fonction qui empêche les drones de survoler des zones à risque, comme les aéroports et les prisons. Les autorités pourraient en outre prendre le contrôle des drones menaçants et les forcer à atterrir.

Pour ce système, Vodafone collabore avec l'Agence européenne pour la sécurité du secteur aérien (EASA) et effectuera ses tests cette année en Espagne et en Allemagne. L'entreprise espère lancer sur le marché son système de suivi des drones dans le courant de 2019.