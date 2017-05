VMware étend l'utilisation de sa technologie pour l'IoT et le nuage

VMware introduit Pulse IoT Center, un outil de gestion de l'infrastructure et des appareils IoT. S'ensuivront, selon Gelsinger, nettement plus de solutions VMwarePulse pour les organisations qui créent des infrastructures IoT, les gèrent et les sécurisent avec succès, même en réseaux périphériques (edge networking) et dans le nuage. Cette démarche s'inscrit dans le développement de la stratégie de VMware consistant à proposer aux clients une gamme complète de solutions IoT, de gestion d'appareils mobiles, d'IT pour l'utilisateur final et de DevOps Software Defined DataCenter (SDDC).

Nuage

En outre, VMware intègre plus étroitement ses technologies de virtualisation et cloud à Amazon Web Services (AWS), Google, Pivotal et Dell EMC. C'est ainsi que les Google Chromebooks sont compatibles avec la technologie de gestion des terminaux VMware WorkSpace ONE. Avec AWS, la collaboration porte sur le partenariat en infrastructure desktop virtuelle de Dell EMC et sur les technologies de VMware. Il y aura aussi une intégration plus étroite entre VMware et la technologie de développement de Pivotal, qui appartient à Dell Technologies.

vSphere

Gelsinger a également montré comment le VMware Cloud fonctionne sur AWS. Les clients pourront ainsi faire tourner leurs applications basées VMware vSphere dans des environnements cloud privés, hybrides et AWS publics avec des outils de gestions de VMware tels vRealize Automation, en combinaison avec des solutions de sauvegarde (backup) de Dell EMC.

Workspace ONE

Mais Gelsinger a aussi explicité les avantages de la gestion des appareils mobiles VMware AirWatch et WorkSpace ONE. WorkSpace ONE, où les utilisateurs pourront télécharger rapidement leurs applis et les utiliser sur un poste de travail virtualisé sûr.

VDI Complete

Gelsinger a enfin introduit VDI Complete, une solution d'infrastructure desktop virtuelle bout à bout. Celle-ci combine des desktops virtuels avec la solution d'infrastructure hyper-convergée VMware VxRail. Cette combinaison offre une solution VDI rapide et complète, selon Gelsinger.