VLC collaborera désormais avec Chromecast

Avec l'arrivée de VLC 3.0, tant la version desktop que l'appli mobile supporteront Chromecast. Cela signifie que l'utilisateur pourra, à partir d'un ordinateur portable ou d'un smartphone, reproduire assez aisément des fichiers de médias sur une TV à laquelle est connecté un Chromecast.

L'utilisateur verra apparaître l'icône 'cast', lorsque son appareil et le Chromecast seront connectés au même réseau. Il n'y aura cependant que si le format vidéo reproduit sera supporté aussi par le Chromecast que le streaming pourra se faire. Si tel n'est pas le cas, le fichier sera d'abord encodé sur l'appareil de l'utilisateur, ce qui pourrait provoquer un déchargement assez rapide de la batterie.

Google Chromecast est sur le marché depuis quelques années déjà, mais cible avant tout les services de diffusion tels YouTube et Netflix. Il était aussi possible de diffuser un écran complet au départ d'Android, mais pour la reproduction de vidéos, cela fonctionnait généralement moins bien.

Parmi les autres nouveautés de VLC 3.0, citons le fait que les variantes desktop et mobile suivront désormais la même numérotation de version. Il y aura aussi dorénavant le décodage matériel pour une reproduction plus fluide des images 4K et 8K. Vous trouverez ici le journal complet des changements.