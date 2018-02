Visa reconnaît sa faute dans l'échec d'achats de crypto-monnaies

La semaine dernière, Visa et Coinbase, une plate-forme de traitement de crypto-monnaies, étaient impliquées dans un litige et se renvoyaient la balle. Sur la plate-forme de socialisation Reddit, des utilisateurs se plaignaient d'avoir payé jusqu'à 17 fois des montants d'achat de monnaies numériques. Visa et Coinbase s'accusaient mutuellement et ce, jusqu'à ce que la première nommée prenne ses responsabilités.

"Ces deux derniers jours, des clients de Coinbase ont pu enregistrer des transactions répétitives sur leur compte. Ce problème n'a pas été causé par Coinbase", admet à présent Visa dans un communiqué.

"Visa a pris contact avec des banques pour effectuer les remboursements. Les montants sont transférés sur les comptes des personnes dupées. Actuellement, la majorité de ces transactions devrait déjà être chose faite. Nous conseillons aux gens qui éprouveraient encore des problèmes [...] de prendre contact avec leur agence bancaire."

Il n'empêche que Visa demeure assez superficielle sur la cause précise du problème en question, ainsi que sur l'existence d'une solution. L'entreprise a cependant déjà annoncé que l'erreur ne se trouvait pas dans un récent changement au niveau de son Merchant Category Code (MCC), comme l'avait précédemment suggéré Coinbase.