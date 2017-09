Vidéo: voilà à quoi ressemble un atterrissage de fusée raté

Ces dernières années, SpaceX a effectué plusieurs lancements de fusée, allant ensuite souvent de pair avec des tentatives de récupération via des atterrissages sur Terre ou sur une plate-forme en mer sans équipage.

Cela ne s'est cependant pas toujours passé sans problème. Il arrive que des capteurs tombent en panne, que la fusée ne reste pas en place sur la plate-forme flottante ou encore que la propulsion ne soit pas suffisante. Quoi qu'il en soit, le résultat final est en général une spectaculaire explosion.

Mais SpaceX ne fait pas mystère du fait qu'elle a poursuivi ses tentatives en vue de maîtriser le processus d'atterrissage. Sous le titre 'How not to land and orbital rocket booster', la firme a réalisé une vidéo de ses échecs.